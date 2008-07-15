Harte Zeiten bei Lufthansa

Lufthansa CEO Wolfgang Mayrguber sagte am StarAlliance Meeting letzte Woche in Kairo, dass LH „starkem Gegenwind ausgesetzt ist und daher ihre Kapazitäten für den nächsten Winter genau überdenken muss.“

Falls die Nachfrage sinken sollte, könne LH dank ihrer Abbuchungspolitik bis zu 80 Flugzeuge grounden, ohne unter den Leasingkosten zu leiden. Sie besitzt 80 Prozent ihrer Flotte selbst. LH steht immer noch in Verhandlungen um Lohnerhöhungen mit der Gewerkschaft des Boden- und Kabinenpersonals und muss diese Woche mit einem Streik rechnen. Die Gewerkschaft erhebe ihre Forderungen gemäss den Zahlen der Vergangenheit, sagte Mayrhuber. LH müsse sich aber an den alarmierenden Zukunftsaussichten orientieren, um einen Stellenabbau zu vermeiden.

