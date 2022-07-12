Hannover und Turkish Airlines feiern Jubiläum

Turkish Airlines Hannover Airport (Foto: Flughafen Hannover)

Turkish Airlines und der Flughafen Hannover haben Grund zum Feiern. Seit genau 50 Jahren verbindet die Airline die Strecke Hannover nach Istanbul.

Im Juli 1972 startete die erste Maschine vom Flughafen aus in Richtung Türkei. Heute, im Jahr 2022, ist Turkish Airlines eine der größten und modernsten Fluggesellschaften der Welt und für den HAJ seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner.

Neben dem Ganzjahresziel Istanbul bietet die Turkish Airlines in dem aktuellen Sommerflugplan ab Hannover auch Direktverbindungen nach Adana, Gaziantep, Kayseri, Samsun und Trabzon.

Auch während der Corona-Pandemie hat die Turkish Airlines ihre besondere Verbundenheit zum Standort Hannover bewiesen. Die Zeichen stehen auf weiteres Wachstum. Gemeinsam mit der Tochterfluggesellschaft AnadoluJet werden täglich bis zu zehn Flüge am HAJ durchgeführt.

Turkish Airlines General Manager Dr. Osman Nuri Hasirci konnte zahlreiche Prominenz zum Jubiläum am Flughafen begrüßen. So betonte der niedersächsische Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitales, Dr. Bernd Althusmann die wirtschaftliche Bedeutung und Entwicklung der Luftverkehrsgesellschaft für Hannover und die gesamte Region.

Das Jubiläum am HAJ stand auch im Zeichen ökologisch nachhaltiger Flugreisen. Zum Festtag landete ein A321 der Turkish Airlines mit einer Sonderlackierung zum Thema „Nachhaltigkeit“, der mit Sustainable Aviation Fuel (SAF) betankt wird. Damit ist der CO2-Ausstoß bei dieser Maschine wesentlich geringer als bei herkömmlicher Betankung.

Flughafen Hannover

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