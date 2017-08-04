Hannover präsentiert solide Passagierzahlen

airberlin at Hannover (Foto: Hannover Airport)

Die Fluggastzahlen am Hannover Airport haben in den Monaten Mai bis Juli 2017 neue Bestmarken erreicht.

Spitzenreiter ist der Juli mit 658.541 Passagieren im Linien- und Charterverkehr (14,8 % Veränd. zum Vorjahr). Noch nie sind innerhalb eines Monats so viele Fluggäste am HAJ gestartet und gelandet.

Die Monate Mai (542.350 Passagiere, 9,6 % Veränd. zum Vorjahr) und Juni (571.494 Passagiere, 9,9 % Veränd. zum Vorjahr) machen den Dreifach-Rekord komplett. Erstmals verzeichnet der Hannover Airport damit drei neue Bestmarken in direkter Folge.

Der Grund für den Erfolg: In diesem Sommer ist das Streckennetz am Hannover Airport bestens aufgestellt. Eine große Auswahl an gefragten Urlaubszielen im Mittemeerraum gehört ebenso dazu wie die klassischen Business-Strecken in europäische Metropolen. Das große Low-Cost-Angebot hat den Trend weiter verstärkt.

Auch im Pünktlichkeits-Ranking des Fluggastportals AirHelp liegt der Hannover Airport an der Spitze. 90 Prozent der Starts und Landungen liegen im Zeitplan. Hannover ist damit der pünktlichste Flughafen Deutschlands.

„Ein schöner Erfolg für das gesamte Airport-Team. Ich freue mich über das Vertrauen unserer Fluggäste und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Airlines“, so Geschäftsführer Dr. Raoul Hille stolz. „Damit bleiben wir auch in Sachen kundenfreundlichster Airport auf Kurs“, so Dr. Hille weiter.

Flughafen Hannover