Hannover gewährt Einblick in Sommerflugplan

Flughafen Hannover (Foto: Flughafen Hannover)

Der Flughafen Hannover gewährt einen ersten Einblick in den kommenden Sommerflugplan 2026, neben dem bewährten Angebot kommen auch neue Linien dazu.

Großartige Aussichten: Zum Flugplanwechsel fliegt Eurowings ab Hannover zwei neue Ziele an. Mit Nizza und Alicante geht es direkt in zwei Hafenstädte am Mittelmeer.

Ebenfalls neu ist das türkische Edremit. Zweimal wöchentlich bedient Sunexpress die Strecke.

Bozen und Lissabon auch im Sommer 2026

Auch das beliebte Ziel Lissabon ist wieder buchbar. Ab Ende März geht es dienstags, donnerstags und samstags in die portugiesische Hauptstadt.

SkyAlps fliegt auch weiterhin nach Bozen. Immer montags und donnerstags geht es direkt von Hannover nach Südtirol.

Frequenzerhöhungen nach Kopenhagen, Stockholm und Pula

SAS stockt im Sommer die täglichen Flüge nach Kopenhagen von zwei auf drei Verbindungen auf.

Und auch Eurowings verstärkt das Angebot nach Stockholm und Pula. Ab Mai geht es jeweils dreimal wöchentlich in die schwedische Hauptstadt und in die Küstenstadt auf der kroatischen Halbinsel Istrien.

Optimierte Flugzeiten nach Istanbul und London

Turkish Airlines und British Airways optimieren zum Sommerflugplan die Abflugzeiten ab Hannover. Reisende haben damit bessere Anschlussmöglichkeiten an die Netzwerke nach Asien und Amerika.

TUI fly und Corendon erweitern das touristische Angebot deutlich

TUI fly hat wieder sechs Flugzeuge in Hannover stationiert, die ein spürbar ausgeweitetes Flugprogramm zu den beliebtesten Urlaubszielen anbieten.

Und für alle, die sich jetzt schon überlegen, dem nächsten Winter zu entfliehen: Ab sofort hat Hannovers Homecarrier als erste Airline den Winterflugplan 2026/2027 freigegeben.

Mehrmals wöchentlich geht es nach Fuerteventura, Hurghada oder Mallorca und sogar täglich nach Gran Canaria und Teneriffa.

Auch Corendon baut das Angebot kräftig aus, indem nun dauerhaft zwei Maschinen am HAJ stationiert sind. Das Flugprogramm bietet 15 Direktziele auf die Kanaren, nach Ägypten und in die Türkei. Im Oktober wird die Kapazität auf drei Maschinen aufgestockt.

