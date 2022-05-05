Hannover freut sich über neue Airlines

Flughafen Hannover (Foto: Flughafen Hannover)

Der Flughafen Hannover kann im Sommer 2022 neue Airlines am Airport begrüssen und damit sein Flugangebot nach Corona weiter ausbauen.

Am Flughafen Hannover werden in diesem Sommer einige neue Airlines landen. Den Anfang macht die skandinavische Airline SAS (Scandinavian Airlines). Sie startete zuletzt 2019 ab Hannover. Ab 13. Mai 2022 wird sie wieder bis zu sechsmal wöchentlich Hannover und die dänische Hauptstadt Kopenhagen verbinden.

Ab dem 28. Mai darf der HAJ eine neue Fluggesellschaft begrüßen: Volotea wird dann immer samstags von Hannover nach Cagliari auf Sardinien starten.

Zurück in Hannover wird ab dem 03. Juni auch die Air Serbia sein. Die Airline wird dann die Strecke Hannover – Belgrad direkt verbinden. Und das bis zu dreimal wöchentlich.

Eine weitere neue Airline startet ab dem 15. Juni. Fly Erbil wird dann immer Mittwochabend von Hannover nach Erbil im Irak fliegen.

Kurz vor den Sommerferien kehrt außerdem Aegean Airlines zurück zum HAJ. Ab 04. Juli geht es dann immer montags und freitags nach Thessaloniki. Und auch die griechische Hauptstadt ist dann wieder direkt erreichbar. Ab 06. Juli startet Aegean immer mittwochs und sonntags nach Athen.

Insgesamt werden im Sommerflugplan 2022 rund 60 Direktziele von bis zu 20 Fluggesellschaften bedient.