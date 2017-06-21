Hannover erwartet starken Ferienverkehr

airberlin at Hannover (Foto: Hannover Airport)

Der Flughafen Hannover erwartet über die nächsten Ferienwochen einen starken Reiseverkehr in Richtung Süden.

Niedersachsen ist bei den Sommerferien 2017 ganz vorne mit dabei: Der frühe Ferienstart am 22. Juni garantiert lange Sommerabende und ein Maximum an Sonnenstunden. Der Urlaubsairport Hannover ist startklar für sechs reisestarke Wochen.

Ab Donnerstag fliegen Tausende Urlauber ab dem Hannover Airport in die schönste Zeit des Jahres. Die verkehrsstärksten Tage sind schon am ersten Ferienwochenende (23. bis 25. Juni) zu erwarten. Dann starten und landen täglich knapp 25.000 Passagiere.

Auch in diesem Jahr wieder heiß begehrt: alle Ziele rund ums Mittelmeer wie Balearen (Palma de Mallorca und Ibiza), Griechenland (Heraklion und Rhodos), Ägypten (Hurghada und Sharm el Sheikh) und Türkei (Antalya und Istanbul).

Flughafen Hannover