Hamburg präsentiert Passagierzahlen 2025

Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Der Flughafen Hamburg konnte im vergangenen Jahr insgesamt 14,8 Millionen Passagiere abfertigen, das entspricht 86 Prozent des Niveaus aus dem Jahr 2019 vor Corona.

Trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds hält Hamburg Airport bei den Passagierzahlen das Vorjahresniveau: Rund 14,8 Millionen Passagiere nutzten 2025 den Hamburger Flughafen, davon etwa 77 Prozent als Privatreisende. Die Erholungsrate gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 liegt damit bei rund 86 Prozent – das ist der Spitzenwert unter den großen deutschen Flughäfen ohne die Drehkreuze München und Frankfurt. Bei der Connectivity – der Anbindung eines Flughafens an das nationale und internationale Luftverkehrsnetz – verbessert sich Hamburg auf hohem Niveau. Für das kommende Jahr erwartet der Flughafen einen leichten Anstieg der Passagierzahlen.

„2025 war für die Luftfahrt in Deutschland kein einfaches Jahr. Insbesondere die Voraussetzungen für den innerdeutschen Verkehr waren eine Herausforderung“, sagt Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport. „Umso erfreulicher ist es, dass wir unter diesen schwierigen Bedingungen das gute Vorjahresergebnis halten und rund 14,8 Millionen Passagiere am Hamburg Airport begrüßen durften.“ Die Erholungsrate gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 bleibt bei 86 Prozent. Hamburg Airport belegt damit weiterhin den Spitzenplatz unter den deutschen Flughäfen mit 10 bis 25 Millionen Fluggästen.

Berit Schmitz, Geschäftsführerin am Hamburg Airport, sagt: „Der überwiegende Teil der Reisenden von und nach Hamburg fliegt privat. Dabei stellen Passagiere zwischen 25 und 34 Jahren die größte Altersgruppe. Der Anteil der Geschäftsreisenden hat sich im vergangenen Jahr von 21 auf 23 Prozent erstmals wieder etwas erholt, bleibt aber hinter den Zahlen von 2019 deutlich zurück.“

Weiterhin eine hohe Auslastung bei den Hamburger Flügen

Den verkehrsreichsten Tag des Jahres verzeichnete Hamburg Airport zum Beginn der Herbstferien. Am Sonntag, 19. Oktober, reisten rund 59.000 Passagiere über den Flughafen von und nach Hamburg und stellten damit den Jahresrekord auf. In der Spitze passierten über 3.000 Passagiere pro Stunde die Terminals.

Wie bereits im Vorjahr starteten und landeten auch in 2025 insgesamt rund 127.000 Flugzeuge in Hamburg. Die Auslastung der Flüge lag dabei im Schnitt bei über 80 Prozent und damit höher als vor Corona.

Rund 90 Prozent der Reisenden passieren Kontrolle in unter 10 Minuten

„Die hohe Auslastung bedeutet für uns, dass wir pro Flugzeug mehr Passagiere und damit auch mehr Gepäck abfertigen. Dass wir sowohl bei Abflug als auch Ankunft die hohe Zuverlässigkeit unserer Abläufe weiter verbessern konnten, freut uns sehr“, sagt Berit Schmitz. Durch stabile Abläufe konnten die Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle reduziert werden: Rund 90 Prozent der Reisenden verbringen weniger als 10 Minuten bei der Kontrolle, etwa 98 Prozent benötigen weniger als 20 Minuten. Auch die Bereitstellung des Gepäcks wurde beschleunigt: Im Durchschnitt steht das erste Gepäckstück nach 15,7 Minuten auf dem Gepäckband, das letzte nach 28,2 Minuten. Mit der Einführung des kostenlosen Service Bag & Go können Passagiere seit April 2025 bereits direkt nach der Landung überprüfen, wann ihr Gepäck auf dem Gepäckband bereitgestellt wird.

Top-Anbindung: Platz 21 unter Europas Flughäfen

Über das Jahr verteilt bedienten rund 55 Fluggesellschaften ab Hamburg Airport zirka 120 Direktziele. 20 dieser Ziele sind Drehkreuz-Flughäfen, über die mit nur einmaligem Umsteigen über 1000 Reiseziele erreicht werden. Mit dieser Anbindung erreicht Hamburg Airport sowohl in Deutschland (4. Platz) als auch in Europa (21. Platz von 476 Flughäfen) sehr gute Ergebnisse im sogenannten Connectivity-Ranking des ACI Europe (Airports Council International), in dem die Konnektivität europäischer Flughafen ausgewertet wird. Die Konnektivität besagt, wie gut ein Flughafen an das nationale und internationale Luftverkehrsnetz eingebunden ist, also wie groß die Auswahl an Strecken für die Passagiere ist.

Ausblick 2026: Weiter breites Angebot und leicht steigende Nachfrage

Die Gespräche mit den Fluggesellschaften laufen derzeit und die Flugpläne für den Sommer 2026 sind in Vorbereitung. „Wir erwarten, auch im kommenden Jahr den Reisenden ab Hamburg ein attraktives Streckennetz und eine hohe Aufenthaltsqualität am Flughafen bieten zu können. Bei der Passagierentwicklung rechnen wir 2026 wieder mit einem leichten Anstieg“, sagt Christian Kunsch. Hamburg Airport investiert weiterhin in Komfort und Services für die Passagiere. Das Programm HAM Upgrade wird 2026 fortgeführt – unter anderem mit der Modernisierung weiterer Sanitäranlagen, Aufzüge, Rolltreppen und Wartebereiche.

Erste neue Reiseziele ab Hamburg stehen für 2026 schon fest

Die ersten spannenden, neuen Reiseziele ab Hamburg stehen für das kommende Jahr bereits fest. Ganz neu dabei ist die Fluggesellschaft Royal Jordanian, die ab 28. März Norddeutschland zweimal wöchentlich mit Amman (Jordanien) verbindet. Wer Sonne und Strand auf seiner Wunschliste hat, für den kommen die folgenden neuen Direktziele genau richtig: Bodrum in der Türkei (mit Ajet ab 27. Juni), Marrakesch in Marokko (mit easyJet ab 1. Mai) und Kalamata in Griechenland (mit Condor, ab 1. Mai). TAP Portugal stockt die Kapazitäten nach Lissabon deutlich auf.

Außerdem wächst das Angebot nach Skandinavien: Norwegian startet ab Mai mit neuen Direktverbindungen nach Stockholm sowie deutlich mehr Flügen nach Oslo. Wenige Wochen zuvor beginnt SAS Ende April mit Flügen nach Oslo und sorgt damit für zusätzliche Auswahl für Reisende Richtung Norden. Ab Ende März nimmt airBaltic zweimal pro Woche die Verbindung von Hamburg nach Tallinn auf und bindet damit alle drei baltischen Hauptstädte direkt an.

Flughafen Hamburg