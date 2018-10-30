Hamburg hat A380 Verbindung nach Dubai

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Mit der Aufnahme der ersten und einzigen A380-Linienverbindung nach Hamburg hat Emirates am Montag ihr A380-Streckennetz um ein neues Ziel erweitert.

Der Emirates-Erstflug, geflogen vom gebürtigen Hamburger Kapitän Hauke Smid und dem First Officer Sultan Hussain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, hob am Montagmorgen vom Concourse A – dem weltweit ersten A380-Terminal – am Dubai International Airport ab und wurde mit einer Wasserfontäne in Hamburg und von einer VIP-Delegation aus beiden Städten begrüßt. Darunter befanden sich Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg; Seine Exzellenz Ali Abdulla Al Ahmed, Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland; Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung Hamburg Airport und Thierry Antinori, Emirates Executive Vice President and Chief Commercial Officer.

Um die neue A380-Verbindung zwischen Hamburg und Dubai gebührend zu feiern, haben die Chefköche bei Emirates ein spezielles Menü kreiert, das Passagieren einen ersten kulinarischen Vorgeschmack auf die Region gibt: So werden unter anderem Hamburger Pannfisch und die für Hamburg typischen Franzbrötchen an diesem Tag in allen Klassen serviert.

Für die Feierlichkeiten der ersten Ankunft in Hamburg wurde die A380 am Montag einmalig auf der Morgenrotation EK059/EK060 eingesetzt. Ab dem 30. Oktober wird die A380 regulär auf der Nachmittagsrotation EK061/062 eingesetzt.

Die Hansestadt ist die fünfzigste globale A380-Destination von Emirates – einen Tag, nachdem der Airbus A380 auch in Osaka, der langjährigen Partnerstadt von Hamburg, seine Premiere feierte.

Mit den mehreren, bereits bestehenden täglichen Abflügen in Frankfurt, München und Düsseldorf, setzt Emirates seine A380-Flotte damit von und zu allen Abflughäfen in Deutschland ein. Innerhalb Europas werden nur im Vereinigten Königreich mehr A380-Flüge angeboten. Emirates hat im März 2006 seinen ersten täglichen Flug nach Hamburg eingeführt und die Frequenzen im September 2011 mit einem zweiten täglichen Flug verdoppelt.

Durch den Einsatz des beliebten Doppeldeckers erhöht sich die Kapazität auf der Strecke um über 22 Prozent. Emirates bietet Urlaubs- und Geschäftsreisenden aus Norddeutschland damit künftig noch mehr Reisemöglichkeiten nach Dubai und darüber hinaus zu mehr als 150 weiteren Destinationen und unterstreicht die Bedeutung Hamburgs für das weltweite Streckennetz der Airline.

„Wir sind stolz darauf, die erste Airline zu sein, die A380-Linienflüge nach Hamburg anbietet und unser Flaggschiff endlich ‚nach Hause‘ zu bringen, denn alle unsere A380-Jets werden größtenteils bei Airbus in Hamburg hergestellt. In diesem Jahr feiert unser A380-Betrieb sein zehntes Jubiläum. Die A380 ist zu einem der Flugzeuge mit dem höchsten Wiedererkennungswert geworden und wird weltweit bewundert. Über 105 Millionen Passagiere haben die Emirates A380 bis heute erlebt und lieben das Flugzeug, das weiterhin den Branchenstandard in der kommerziellen Luftfahrt setzt“, so Thierry Antinori, Emirates Executive Vice President and Chief Commercial Officer.

„Wir freuen uns darauf, unseren Kunden in Norddeutschland das preisgekrönte A380-Erlebnis anbieten zu können. Der Wechsel zur A380 sorgt für 1.127 zusätzliche Sitzplätze pro Woche und Richtung, ist auf die steigende Nachfrage der Reisenden auf der Route zurückzuführen und unterstreicht unser Bekenntnis zu Hamburg. Unsere A380-Verbindung wird sich zweifellos positiv auf die Einkünfte im Tourismusbereich für Hamburg und die Metropolregion auswirken, indem sie für ein höheres Passagieraufkommen sorgt“, sagt Thierry Antinori weiter.

Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg: „Die Entscheidung von Emirates, einen täglichen Flug mit der A380 anzubieten, ist ein deutliches Bekenntnis zu Hamburg als wichtige Destination in der internationalen Luftfahrt. Das erhöhte Sitzplatzangebot erweitert die Verbindung zwischen Hamburg und Dubai und unterstreicht die Bedeutung des Hamburg Airport im internationalen Streckennetz der Airline.“

Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport: „Heute feiern wir am Hamburg Airport einen Erstflug, auf den wir schon lange hin gefiebert haben: Emirates setzt ab heute als erste Fluggesellschaft einen Airbus A380 im Liniendienst an unserem Flughafen ein. Das größte Passagierflugzeug der Welt wird ab sofort einmal pro Tag den Abendflug auf unserer beliebten Verbindung zwischen Hamburg und Dubai bedienen. Der Einsatz dieser beeindruckenden Maschine ist eine logische Konsequenz aus der konstant hohen Auslastung der Dubai-Flüge. Für die Passagiere bedeutet dies noch mehr Komfort und Angebot.“

Ab dem 29. Oktober 2018 wird EK061 zum A380-Flug und startet täglich um 15:00 Uhr in Dubai (DXB) mit Landung um 19:05 Uhr in Hamburg (HAM). Der Rückflug EK062 verlässt Hamburg um 21:00 Uhr und landet um 06:20 Uhr des Folgetages in Dubai (alle Zeiten sind Lokalzeiten). Auf der zweiten täglichen Verbindung (EK059/EK060) zwischen Dubai und Hamburg werden weiterhin Jets des Typs Boeing 777-300ER eingesetzt.

Flughafen Hamburg