Hamburg gibt Termine für Pistensperrung bekannt

Hamburg Airport (Foto: Hamburg Airport)

Der Hamburg Airport führt auch 2017 die jährlich wiederkehrenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an seinen Start- und Landebahnen durch.

Die Start- und Landebahn 05/23 (Niendorf/Langenhorn) wird voraussichtlich von Mittwoch, 7. Juni (6 Uhr), bis einschließlich Mittwoch, 21. Juni 2017 (23 Uhr), außer Betrieb genommen. Unter anderem gehören zu den Arbeiten die Beseitigung von Gummiabrieb an den Aufsetzpunkten, Beton- und Asphaltarbeiten, das Spülen der Sielleitungen, Erneuerung der Markierung sowie der Austausch und die Instandhaltung der Startbahnbefeuerung. Diese Maßnahmen sind notwendig, um auch weiterhin einen sicheren Flugbetrieb am Hamburg Airport zu gewährleisten. Während dieser Zeit wird der gesamte Flugbetrieb über die Start- und Landebahn 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) abgewickelt. Umgekehrt ist es geplant, die Start- und Landebahn 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) voraussichtlich vom 6. bis einschließlich 20. September 2017 zu warten – dementsprechend werden die Flüge in diesem Zeitraum über die Piste 05/23 (Niendorf/Langenhorn) erfolgen.

Flughafen Hamburg