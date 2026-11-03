Hamburg Airport zieht positive Herbstferienbilanz

Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Rund 1,22 Millionen Passagiere nutzten den Flughafen Hamburger während den Herbstferien 2026 in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Für einen Jahreshöchststand sorgte die Woche vom 12. bis 18. Oktober: Hamburg Airport zählte rund 373.000 Passagiere – 1,1 Prozent mehr als in der Vergleichswoche 2025. Damit war sie die bislang verkehrsstärkste Woche dieses Jahres. Freitag, 16. Oktober war mit 57.140 an- und abreisenden Gästen zugleich der passagierstärkste Tag des Jahres (2025: 58.866, 19. Oktober).

Unser positives Fazit der Herbstferien: Auch bei hoher Nachfrage und starkem Verkehrsaufkommen liefen die Abläufe am Hamburg Airport reibungslos. Das gilt besonders für die bislang verkehrsstärkste Woche des Jahres. Besonders gefreut hat uns, wie gut unsere Gäste die erweiterten Services an Check-in- und Gepäckautomaten angenommen und genutzt haben,

sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport.

Automatische Gepäckaufgabe künftig bei 14 Airlines möglich

Ab 5. November bieten zusätzlich Wizz Air und Turkish Airlines ihren Reisenden die Nutzung der Gepäckautomaten an. Damit erhöht sich die Self Bag Drop-Familie am Hamburg Airport auf 14 Fluggesellschaften. Während Wizz Air die klassischen Self Bag Drop-Automaten in der Reihe 3, Terminal 1, nutzen wird, geht Turkish Airlines als erste Fluggesellschaft mit den neuen hybriden Countern an den Start.

Über den Hamburg Airport

Hamburg Airport ist der fünftgrößte Flughafen Deutschlands. Im Jahr 2025 nutzten rund 14,8 Millionen Passagiere den Hamburger Flughafen. Über das Jahr verteilt bieten rund 55 Fluggesellschaften etwa 120 Direktziele an. Rund 15.000 Beschäftigte arbeiten in fast 250 Unternehmen am Flughafenstandort, davon rund 1.900 direkt bei der Flughafen Hamburg GmbH. Gesellschafter des teilprivatisierten Flughafens sind die Freie und Hansestadt Hamburg mit 51 Prozent sowie die AviAlliance GmbH mit 49 Prozent. Aktuelle Flugangebote zu allen Zielen, direkte Buchungsmöglichkeiten und Inspiration für die nächste Reise gibt es auf der Website: Flug suchen & buchen - Hamburg Airport.

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