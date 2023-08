Hamburg Airport verzeichnet Passagierrückgang

Von Januar bis Dezember 2009 nutzten 12,2 Millionen Passagiere den Hamburger Flughafen. Das sind rund 600.000 Passagiere oder 4,7 Prozent weniger als im Jahr 2008.

Auch die Flugbewegungen waren rückläufig: Mit rund 157.500 Starts und Landungen sank deren Anzahl um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.„Die Wirtschafts- und Finanzkrise zeigte im Jahr 2009 deutliche Auswirkungen auch auf die Luftfahrtbranche. Der Rückgang der Passagierzahlen fiel allerdings geringer aus als noch Anfang des Jahres erwartet. Nach mehreren Monaten mit deutlichen Rückgängen erzielte Hamburg Airport im November und Dezember wieder leichte Wachstumsraten“, sagt Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport. „In das neue Jahr 2010 starten wir mit vorsichtigem Optimismus. Hamburg Airport wird rund 32 Millionen Euro in noch mehr Service und Komfort für unsere Passagiere investieren. Es ist unser erklärtes Ziel, unseren Kunden ein guter Geschäftspartner und unserer Belegschaft ein verlässlicher Arbeitgeber zu bleiben.“Im Laufe des Jahres wurde der Rückgang der Fluggastzahlen stetig geringer: Verbuchte der Flughafen Hamburg noch ein Minus von 9,4 Prozent im ersten Quartal, betrug der Rückgang im zweiten Quartal 7,4 Prozent und im dritten Quartal 4,7 Prozent. Im vierten Quartal wurde wieder ein Plus von 2,6 Prozent erreicht. Von Januar bis Oktober 2009 zählte der Flughafen in jedem einzelnen Monat weniger Passagiere als 2008, im November und Dezember wuchs die Anzahl der Fluggäste wieder. Der Oktober 2009 war mit 1,2 Millionen Passagieren der verkehrsreichste Monat des Jahres. Im Durchschnitt nutzten im Jahr 2009 täglich rund 33.500 Passagiere den Hamburger Flughafen, die Starts und Landungen lagen bei durchschnittlich 432 pro Tag (je 216 Starts und 216 Landungen täglich).