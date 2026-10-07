Hamburg Airport erweitert Service

Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Mehr Möglichkeiten bei der Gepäckaufgabe und besser verständliche Informationen am Gate: Hamburg Airport erweitert im Rahmen des Modernisierungsprogamms HAM Upgrade seinen Service für Reisende.

Insgesamt 22 der 90 Check-in-Schalter werden zu flexiblen Hybrid-Schaltern umgebaut. Je nach Bedarf können sie mit Airline-Personal oder als automatische Gepäckaufgabe genutzt werden. Zusätzlich führt der Flughafen an den Gates ein neues Ansagesystem ein, das Boarding- und Abfluginformationen in sechs Sprachen bereitstellen kann. So profitieren Passagiere von mehr Flexibilität, besserer Orientierung und einem komfortableren Reisestart.

Schalter nutzt. Im klassischen Betrieb übernehmen Mitarbeitende der Airline den Check-in und die Gepäckannahme. Im Selfservice-Modus geben Reisende ihren bereits gekennzeichneten Koffer selbstständig am Automaten auf.

Neue Hybrid-Schalter am Flughafen Hamburg (Foto: Oliver SORG)

Reisende sind zeitlich flexibler bei der Kofferabgabe

Der Vorteil der Selfservice-Automaten für Reisende: Wer bereits online eingecheckt hat und eine Bordkarte besitzt, kann sein Gepäck unabhängig von den Öffnungszeiten eines klassischen Airline-Schalters aufgeben. Aktuell bieten zwölf Fluggesellschaften den Self-Bag-Drop-Service in Hamburg an. Gute Nachricht für die Passagiere: Die Fluggesellschaften Turkish Airlines und Wizz Air werden in den nächsten Wochen zusätzlich an das Self-Bag-Drop-System angeschlossen.

Von insgesamt 90 Check-in-Schaltern sind künftig 22 doppelt nutzbar. Anders als die bereits vorhandenen festen Gepäckautomaten lassen sich die neuen Hybrid-Schalter flexibel zwischen beiden Betriebsarten umstellen. Damit schafft Hamburg Airport bedarfsgerechte Kapazitäten, ohne zusätzliche Schalterflächen zu bauen. Bislang stehen am Hamburg Airport 30 feste Self-Bag-Drop-Automaten zur Verfügung – 20 in Terminal 1 und zehn in Terminal 2. Nun kommen im Terminal 1 insgesamt 14 Hybrid-Schalter hinzu, im Terminal 2 sind es acht Schalter.

Technische Anpassungen für den flexiblen Betrieb

Hamburg Airport investiert rund 1,7 Millionen Euro in die flexiblen Hybrid-Schalter. „Für die Doppelnutzung werden nicht nur die Counter selbst umgebaut. Auch an der Gepäckförderanlage sind Anpassungen erforderlich – unter anderem an der Steuerung und durch zusätzliche Lichtschranken. Hinzu kommen systemische Umstellungen, damit die Schalter sicher und zuverlässig zwischen dem klassischen Check-in und der automatisierten Gepäckaufgabe wechseln können“, erklärt Mirjam Fröhlich, Leiterin Terminal- und Gepäckmanagement am Hamburg Airport.

Neues Ausrufsystem: Gate-Ansagen in sechs Sprachen

Ein weiterer Baustein des Service-Pakets ist das neue Ausrufsystem an den Gates. Ob Boardingbeginn, letzter Aufruf oder ein Wechsel am Gate: Wichtige Informationen können künftig in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch und Spanisch angesagt werden. Das erleichtert internationalen Reisenden die Orientierung und hilft ihnen, wichtige Hinweise schneller zu verstehen.

HAM Upgrade: Modernisierungsprogramm für mehr Komfort und Innovation

Die hybriden Check-in-Schalter und das neue Ausrufsystem sind Teil des Modernisierungsprogramms HAM Upgrade, das 2026/27 mit weiteren Maßnahmen fortgeführt wird. Mit HAM Upgrade investiert Hamburg Airport inzwischen über 35 Millionen Euro, um Aufenthaltsqualität und Reiseerlebnis für die Fluggäste spürbar zu verbessern. Neben digitalen Services und optimierten Abläufen werden unter anderem Sanitäranlagen modernisiert, Sitzbereiche neu gestaltet, praktische Services ausgebaut und die technische Infrastruktur weiterentwickelt.

Über Self-Bag-Drop-Automaten

Die automatische Gepäckaufgabe wird von den Reisenden stark genutzt: Im Jahr 2025 wurden rund 1,38 Millionen Koffer über die Self-Bag-Drop-Automaten aufgegeben – damit lief etwa jedes dritte Gepäckstück über einen Automaten. Für 2026 rechnet Hamburg Airport mit rund 1,5 Millionen automatisch aufgegebenen Koffern. In der morgendlichen Abflugspitze werden zeitweise bis zu 70 Prozent aller Gepäckstücke über die Automaten aufgegeben – somit deutlich mehr als jedes zweite Gepäckstück.

Über Hamburg Airport

Hamburg Airport ist der fünftgrößte Flughafen Deutschlands. Im Jahr 2025 nutzten rund 14,8 Millionen Passagiere den Hamburger Flughafen. Über das Jahr verteilt boten rund 55 Fluggesellschaften etwa 120 Direktziele an. Rund 15.000 Beschäftigte arbeiten in fast 250 Unternehmen am Flughafenstandort, davon rund 1.900 direkt bei der Flughafen Hamburg GmbH. Gesellschafter des teilprivatisierten Flughafens sind die Freie und Hansestadt Hamburg mit 51 Prozent sowie die AviAlliance GmbH mit 49 Prozent.