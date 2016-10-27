Hallo Dubai! – Die neuen Freizeitparks mit Emirates entdecken

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates bietet Reisenden aus der Schweiz ab sofort im Aktionszeitraum bis zum 8. November 2016 besonders attraktive Angebote für Flüge in der Economy Class nach Dubai an, einem der beliebtesten Reiseziele der Welt.

Reisende aus der Schweiz fliegen mit Emirates von jeweils Zürich und Genf zweimal täglich direkt nach Dubai. Bekannt als Stadt der Gegensätze, verbindet Dubai mit futuristischer Architektur und einer lebendigen, traditionellen Kultur und Vielfalt alles, um dort ein verlängertes Wochenende oder einen längeren Städtetrip zu verbringen. Emirates wurde 2016 von den Skytrax World Airline Awards zur World’s Best Airline gewählt.

Dubai bietet seinen Besuchern aktuell mehrere neue und aufregende Attraktionen, so wie die kürzlich eröffneten IMG Worlds of Adventure, der weltgrösste Indoor-Freizeit- und Entertainmentpark, sowie Dubai Parks und Resorts, welche in Kürze ihre Tore öffnen werden.

Für Abenteuerlustige bietet sich Kitesurfen am Arabischen Golf, Fallschirmspringen über Palm Jumeirah Island oder ein Ausflug in die Wüste zum Sand Surfing und einem Ritt durch die Dünenlandschaften an. Für noch mehr Adrenalin sorgt ein Zip-Line-Exkurs an Drahtseilen in 90 Metern Höhe über dem Herzen von Downtown Dubai mit atemberaubenden Aussichten auf den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt.

Familien zieht es in den Dubai Aquarium & Underwater Zoo mit Tausenden von Meerestieren oder zu einer Abkühlung in Dubais Wasserparks, auf die Skipiste in der Mall of the Emirates oder an den Kite Beach für einen Sprung ins Wasser.

Für Modefans sind die Souks und Malls einzigartige Geheimtipps, darunter der Gold Souk mit Hunderten von Schmuckläden oder aber die Dubai Mall, die weltweit grösste Mall mit über 1.200 Geschäften und Gastronomieangeboten.

Passagiere an Bord von Emirates geniessen die Gastfreundschaft einer internationalen Crew, Gourmetküche, kostenloses WLAN und das kürzlich zum zwölften Mal in Folge von Skytrax ausgezeichneten Bordunterhaltungssystems ice mit mehr 2.500 Kanälen „on demand”, darunter Hunderte Filme, TV-Serien, Spiele, Hörbücher und Musiktitel aus der ganzen Welt. In der Economy Class profitieren Passagiere von grosszügigen Gepäckbestimmungen von bis zu 35 kg Freigepäck.

Die aktuellen Tarife für die Economy Class können bis zum 8. November 2016 gebucht werden und sind gültig für Hin- und Rückflüge ab Zürich ab CHF 578 oder ab Genf ab CHF 589. Der Reisezeitraum ist für den 10. Oktober 2016 bis 14. Dezember 2016, ab

31. Dezember 2016 bis 6. April 2017 sowie vom 24. April 2017 bis 29. Juni 2017 angesetzt (letzter Abflugtag). Die besonderen Preise gelten pro Person für einen Hin- und Rückflug, inklusive aller Steuern und Gebühren, und unterliegen speziellen Tarifbedingungen sowie einer eingeschränkten Verfügbarkeit. Sie können online unter www.emirates.ch, telefonisch unter 0844 - 111 555 oder im Reisebüro gebucht werden. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.