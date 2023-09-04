Halbjahresgewinn bei British Airways

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways hat im ersten Halbjahr 2023 einen soliden Gewinn von 602 Millionen Euro eingeflogen und damit die Coronakrise deutlich hinter sich gelassen.

British Airways konnte den Halbjahresumsatz 2023 verglichen mit dem ersten Halbjahr 2022 um 44 Prozent von 5,297 Milliarden Euro auf 7,656 Milliarden Euro steigern. Der Betriebsgewinn erreichte dabei 602 Millionen Euro, ein Jahr zuvor resultierte in der gleichen Zeitspanne ein Verlust von 436 Millionen Euro. British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen.