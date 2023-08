Hainans Gewinn dank Yuan in ungeahnten Höhen

Hainan Airlines erzielte einen Nettogewinn von CNY 311 Millionen (USD 45,5 Millionen) in der ersten Jahreshälfte – 63,9 Prozent mehr als die in der Vorjahresperiode verdienten CNY 189,7 Millionen.

Das meiste davon ist dem günstigen Yuan Kurs zu verdanken. Die Betriebseinnahmen stiegen im Jahresvergleich um 1,5 Prozent auf CNY 6,34 Milliarden. HNA legte aber nicht offen, wie viel Gewinn sie aus dem Währungskurs schöpfen konnten.

Der Yuan war 2008 das einzige verlässliche in den Bilanzen der chinesischen Fluggesellschaften – die Nachfrage sank, der Wettbewerb wurde härter und die Treibstoffpreise stiegen. Die Betriebsausgaben von HNA stiegen um 3,2 Prozent, die Passagierzahlen sanken um 3,4 Prozent. HNA sieht ihre Zukunft düster, wenn die Treibstoffpreise in China weiter steigen. Im Juli stieg der staatlich gesteuerte Preis um CNY 720 pro Tonne, der dritte Anstieg in diesem Jahr.