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Hainan wählt CFM56 für Airbus Flotte

22.11.2010 RK
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Chinas Hainan Airlines wird ihre 42 neuen Airbus A320 Maschinen mit Triebwerken von CFM International ausrüsten.

Der Triebwerkhersteller CFM International beziffert den Marktwert der Grossbestellung auf 1,2 Milliarden US Dollar. Hainan wird ihre neuen Airbus A320 Flugzeuge mit dem CFM56-5B Antrieb ausrüsten. In dem Vertrag sind auch Wartungsleistungen eingeschlossen. Hainan Airlines betreibt momentan mehr als 85 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge die mit CFM56 Triebwerken ausgerüstet sind. Die A320 Auslieferungen werden ab 2012 erfolgen.
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