Hainan kauft COMAC C919

COMAC C919 (Foto: COMAC)

Nach China Eastern Airlines hat sich nun auch Hainan Airlines für das COMAC C919 Schmalrumpfflugzeug entschieden, die Airline will sechzig C919 kaufen.

Der chinesische Flugzeugbauer COMAC kann sich über diesen Auftrag von Hainan Airlines gerade zweifach freuen, neben bis zu sechzig C919 will Hainan Airlines ihre Flotte auch mit vierzig zusätzlichen ARJ 21 aufstocken. Hainan Airlines hat am 28. April 2023 zusammen mit der Investmentfirma Liaoning Fangda und ihren Tochterairlines Urumqi Air und Suparna Airlines die Kauferklärung bekanntgegeben. Hainan Airlines ist nach dem Erstkunden China Eastern die zweite Fluggesellschaft, die eine feste Zusage für die C919 macht, während mehrere chinesische Leasingfirmen ebenfalls Kaufvereinbarungen über bis zu 300 Exemplare dieses Typs gezeichnet haben. Hainan Airlines und COMAC haben keine Auslieferungsdaten bekanntgegeben.