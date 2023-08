Hainan erwartet höheren Halbjahresgewinn

Hainan Air rechnet mit einem Anstieg des Nettogewinnes um 50% für die ersten sechs Monate im Vergleich zum Vorjahr.

