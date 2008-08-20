Hainan erwartet höheren Halbjahresgewinn
20.08.2008 PSEN
Hainan Air rechnet mit einem Anstieg des Nettogewinnes um 50% für die ersten sechs Monate im Vergleich zum Vorjahr.
Hainan Air rechnet mit einem Anstieg des Nettogewinns um 50% für die ersten sechs Monate im Vergleich zum Vorjahr.
Die chinesische Airline macht diese Annahme aufgrund ungeprüfter Zahlen. Gemeldete Firmen müssen in China eine provisorische Einschätzung abgeben, wenn sie eine Zu- oder Abnahme des Gewinns um mehr als 50% erwarten. Im 1. Halbjahr 2007 verbuchte Hainan Air US$ 27.63 Millionen Nettogewinn. Die detaillierten Zahlen für die Monate Januar bis Juni 2008 sollen am 30. August veröffentlicht werden.