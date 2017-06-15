HOP mit neuen Strecken ab Deutschland

ATR 72-600 Hop! (Foto: ATR)

Die Air France-Tochter HOP verbindet ab 29. Oktober 2017 Düsseldorf dreimal pro Woche mit Bordeaux.

Zum Einsatz kommen Flugzeuge des Typs Embraer 170 und Airbus 320 mit 76 bis 178 Sitzplätzen. Die Flüge sind ab sofort buchbar. Erst gestern gab Hop! eine neue Flugstrecke ab Nürnberg bekannt. In Bordeaux haben die Passagiere aus Düsseldorf beste Anschlussmöglichkeiten zu weiteren französischen Zielen wie Lille, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Marseille, Lyon, Lille und Straßburg.

Zudem verbindet HOP! ab Ende Oktober 2017 Hamburg dreimal pro Woche mit Nantes. Dort kommen Flugzeuge des Typs Bombardier CRJ 1000 und 700 mit 70 bis 100 Sitzplätzen zum Einsatz.Flug AF7059 startet montags, mittwochs und freitags jeweils um 12.55 in Hamburg und landet um 14.50 Uhr in Nantes. Von Nantes an die Hansestadt hebt Flug AF7058 an den gleichen Tagen um 10.15 Uhr ab mit Ankunft um 12.15 Uhr in Hamburg.

In Nantes haben die Passagiere aus Hamburg gute Anschlussmöglichkeiten zu weiteren französischen Zielen wie Lille, Saint Nazaire, Lyon, Marseille, Montpellier und Toulouse.

Air France