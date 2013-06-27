HGI Capital kauft Verkehrsflugzeuge von ATR

Die HGI Aircraft Division hat während der Paris Air Show zehn ATR 72-600 in Auftrag gegeben und für weitere zehn Maschinen dieses Typs Optionen gezeichnet.

Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht der Auftrag einem Wert von 241 Millionen US Dollar. Die HGI Capital Group wird die Verkehrsflugzeuge an die brasilianische Fluggesellschaft Passaredo Linhas Aéreas weitervermieten. Die ATR 72-600 ist eine Weiterentwicklung der ATR 72-500. Die Maschine verfügt über eine moderne Avionik von Thales, hat stärkere Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerke und ist mit einer fortschrittlicheren Kabineneinrichtung ausgestattet worden. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führen zu einer höheren Zuladung, das maximale Startgewicht liegt bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt bei der ATR 72-600 Landungen nach CAT III Bedingungen zu, die Entscheidungshöhe liegt dabei bei 50 Fuß.