HEH kann weiteren Flugzeugfond platzieren

HEH Flugzeug Fonds

HEH hat mit dem Flugzeugfonds HEH Malaga den bereits zwanzigsten Regionalflugzeugfonds erfolgreich platziert.

Das einzuwerbende Eigenkapital in Höhe von € 14,5 Mio. konnte dank einer sehr starken Vertriebspartnerbeteiligung in nur 6 Wochen vollständig eingeworben werden. Die makellose Performance der Vorgängerfonds sowie der hohe Wiedererkennungswert in der Konzeption begründen, laut Vertriebschef Henning Kranz, den Platzierungserfolg.

Die hohe Zufriedenheit der HEH-Anleger wird wieder, wie schon bei den Vorgängerfonds erfolgt, durch die beeindruckende Wiederholungszeichner-Quote von über 50 % bestätigt. Schon heute ist die Nachfrage nach weiteren HEH-Flugzeugfonds sehr groß.

Aktuell bereitet HEH weitere Publikum-AIF’s vor, die in Regionalflugzeuge investieren und nach dem bewährten und sicherheitsorientierten Fondskonzept entwickelt werden. Mit einem Platzierungsstart im 4. Quartal 2017 wird gerechnet.

HEH