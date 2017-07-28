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HEH kann weiteren Flugzeugfond platzieren

28.07.2017 JS
HEH Flugzeug Fonds
HEH Flugzeug Fonds

HEH hat mit dem Flugzeugfonds HEH Malaga den bereits zwanzigsten Regionalflugzeugfonds erfolgreich platziert.

Das einzuwerbende Eigenkapital in Höhe von € 14,5 Mio. konnte dank einer sehr starken Vertriebspartnerbeteiligung in nur 6 Wochen vollständig eingeworben werden. Die makellose Performance der Vorgängerfonds sowie der hohe Wiedererkennungswert in der Konzeption begründen, laut Vertriebschef Henning Kranz, den Platzierungserfolg.

Die hohe Zufriedenheit der HEH-Anleger wird wieder, wie schon bei den Vorgängerfonds erfolgt, durch die beeindruckende Wiederholungszeichner-Quote von über 50 % bestätigt. Schon heute ist die Nachfrage nach weiteren HEH-Flugzeugfonds sehr groß.

Aktuell bereitet HEH weitere Publikum-AIF’s vor, die in Regionalflugzeuge investieren und nach dem bewährten und sicherheitsorientierten Fondskonzept entwickelt werden. Mit einem Platzierungsstart im 4. Quartal 2017 wird gerechnet.

HEH

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