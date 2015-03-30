HEH erwirbt zwei ATR 72-500 Verkehrsflugzuge

ATR 72-600 (Foto: ATR)

HEH Aviation Management GmbH hat für einen vorgesehenen Publikumsfonds nach neuem Kapitalmarktrecht am 26. März 2015 zwei ATR 72-500 Flugzeuge erworben, die langfristig an Finnair vermietet sind.

Die ATR 72 ist mit einem Kraftstoffverbrauch von unter 3 Litern pro Passagier und 100 km das meistverkaufte Turbopropflugzeug der letzten Jahre und wird in allen Regionen der Welt erfolgreich eingesetzt. Mit 70 Sitzplätzen und einer Reichweite von etwa 1.500 km ist das Flugzeug ideal für den Regionalverkehr in Finnland geeignet. Das in Toulouse ansässige Airbus-Joint-Venture ATR hat seit 1985 insgesamt bereits über 1.400 Turboprops der Baureihen ATR 42 und ATR 72 verkauft, die sich durch einen besonders günstigen Treibstoffverbrauch auszeichnen.

Finnair ist die größte Fluggesellschaft Finnlands. Größter Aktionär der börsennotierten Gesellschaft mit einem Umsatz im Geschäftsjahr 2014 von annähernd 2,3 Mrd. € und einer Liquidität von über 400 Mio. € ist der finnische Staat.

HEH bereitet mit dem Erwerb der beiden Flugzeuge die Auflage eines Publikumsfonds vor, der durch die Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungs­gesellschaft mbH verwaltet werden wird. HEH ist als Gesellschafterin an der HAM beteiligt. Das technische Management der Flugzeuge wird von der Doric GmbH übernommen. HEH Aviation Management GmbH ist auch in dieser Gesellschaft als geschäftsführende Kommanditistin tätig.

HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG hat als führender Anbieter von Beteiligungsangeboten für Regionalflugzeuge bisher im Rahmen geschlossener Fonds 16 Regionalflugzeuge platziert. Alle von HEH aufgelegten und gemanagten Flugzeugfonds verlaufen bisher besser als prospektiert.

Gunnar Dittmann, Gründer der HEH „Wir freuen uns darauf, mit den beiden neu erworbenen ATR-Flugzeugen in den kommenden Wochen das erste Beteiligungsangebot für Regionalflugzeuge unter dem Kapitalanlagegesetzbuch an den Markt zu bringen. Mit einem langfristigen Leasingvertrag mit Finnair wollen wir unseren Kunden eine attraktive Portfoliodiversifikation anbieten, die zugleich unsere schon aus früheren Angeboten bekannten Vorteile der Währungssicherheit und der geplanten Vollamortisation der Fremdmittel während des Leasingvertrages einschließen wird.“