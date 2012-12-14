HEH übernimmt sein 15. Passagierflugzeug

Das Hamburger Emissionshaus HEH hat am 27. November 2012 bereits das 15. Passagierflugzeug übernommen. Es handelt sich dabei um einen Regionaljet vom Typ Embraer 175, der nun für 10 Jahre an Flybe vermietet ist.

Nachdem HEH seit dem Jahr 2007 schon elf Flugzeuge für Europas größte Regionalfluggesellschaft Flybe finanziert hat, wird mit dem Flugzeugfonds 15 - HEH Southampton die erfolgreiche Fondsserie fortgesetzt. Das 14-fach bewährte und sicherheitsorientierte Fondskonzept der HEH-Flugzeugfonds wurde beibehalten und konsequent weiterentwickelt. So wird wieder das gesamte Darlehen innerhalb des Erstleasingvertrages zurückgeführt. Der Kaufpreis des Flugzeuges liegt rund USD 1 Mio. unter dem Marktwert gemäß Gutachten. Vereinbarte EUR-Leasingeinnahmen schließen Währungsrisiken zu Beginn aus. Das Betriebskostenrisiko trägt die Airline. Neu sind verbesserte Rückgabebedingungen der Verschleißteile der Triebwerke im Wert von ca. USD 3 Mio. und Wartungsreserven hierfür. Auch der Eigenkapitalanteil wurde nochmal auf über 50 % erhöht. Auszahlungen sollen mit 7,5 % ab Einzahlung beginnen und auf 15 % ansteigen, prognostizierte Gesamtauszahlung vor Steuern 243 %. Der Fondsprospekt HEH Southampton befindet sich momentan in der Prüfung bei der BaFin, der Vertriebsbeginn wird für Ende Dezember/Anfang Januar erwartet. Die HEH rechnet aufgrund der sich abzeichnenden großen Nachfrage mit einer zügigen Platzierung des Fonds. "Da wir schon bei den Vorgängerfonds einen hohen Anteil an Mehrfachzeichnern aus dem Anlegerkreis von rund 40 % erzielen konnten, bietet wir unseren Anleger die Möglichkeit einer bevorzugten Reservierung an. Dem Emissionskapital in Höhe von EUR 13,2 Mio. stehen zudem bereits Kontingentanfragen aus dem Beraterkreis in Höhe von EUR 20 Mio. gegenüber", so Henning Kranz, Vertriebsleiter der HEH. Hamburg Emissionshaus HEH