HEH übernimmt 23stes Passagierflugzeug

HEH Flugzeug Fonds

Die HEH Aviation “Malaga“ GmbH & Co. geschlossene Investment-KG hat am 19. Mai 2017 einen Regionaljet vom Typ Bombardier CRJ 1000 übernommen.

Damit ist die Flotte der HEH-Fonds auf 23 Passagierflugzeuge angewachsen. Der moderne Regionaljet ist seit Ablieferung für zehn Jahre an die spanische Fluggesellschaft IBERIA regional/Air Nostrum vermietet. Mit einem Kraftstoffverbrauch von rund drei Litern pro Passagier und 100 km bei Vollauslastung ist das neue Flugzeug gegenüber älteren Modellen erheblich treibstoffeffizienter und reduziert damit die Umweltbelastung. Die HEH-Unternehmensgruppe arbeitet bereits seit 2011 sehr erfolgreich mit dem Leasingnehmer zusammen. HEH Malaga ist für HEH Aviation Management und IBERIA regional/Air Nostrum das siebte typgleiche Flugzeug zum Einsatz auf spanischen und internationalen Verbindungen.

Im Rahmen eines öffentlichen Beteiligungsangebotes können Anleger Anteile am Fondskapital von EUR 14,5 Millionen zeichnen. Für den Publikums-AIF HEH Aviation “Malaga“ GmbH & Co. geschlossene Investment-KG wurde die Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit der Verwaltung beauftragt. Nach den bereits platzierten Publikums-AIF‘s HEH Helsinki, HEH Madrid und HEH Palma ist dies das vierte gemeinsame Projekt.

Die Konzeption folgt dem HEH-Sicherheitskonzept, das auch die früheren Flugzeuginvestments auszeichnet. Das Fondsflugzeug, das neueste Modell der erfolgreichen CRJ-Familie, wurde zu einem Kaufpreis von USD 26 Millionen erworben und ist damit um rund USD 1,7 Millionen günstiger als der gutachterlich ermittelte Marktwert. Die Leasingraten werden in Euro gezahlt; auch die Aufnahme der Fremdfinanzierung erfolgte in Euro. Innerhalb der 120monatigen Laufzeit des Erstleasingvertrages mit IBERIA regional/Air Nostrum wird die Fremdfinanzierung vollständig zurückgeführt. Die Gesellschafter erhalten ab Beitritt jährliche Auszahlungen von zunächst 7,5 % auf die Einlagen, die vierteljährlich ausgezahlt werden sollen. Während der geplanten Fondslaufzeit bis 2031 sollen die Auszahlungen auf 15 % p.a. ansteigen, insgesamt sind Auszahlungen für die Investoren von 192 % vorgesehen.

Die HEH Vertriebsgesellschaft mbH hat den Vertrieb der Anteile übernommen. „Bereits bei den Vorgängerfonds übernahmen Mehrfachzeichner, die auch an anderen Flugzeugfonds unserer Unternehmensgruppe beteiligt sind, rund 50 % der Anteile. Wir erwarten, dass das Emissionskapital in Höhe von EUR 14,5 Millionen zügig platziert werden kann.“, so Henning Kranz, Geschäftsführer der HEH Vertriebsgesellschaft mbH.

Der Fondsprospekt HEH Malaga steht in elektronischer Form auf der Website der Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zum Download bereit:

Fondsprospekt HEH Malaga

Die gedruckte Form wird voraussichtlich in der nächsten Woche zur Verfügung stehen.

HEH Aviation