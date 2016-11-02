HEH übernimmt 20. Passagierflugzeug

HEH Flugzeug Fonds

Am 30. September 2016 ist die Ablieferung der “HEH MADRID“ erfolgt, es ist das zwanzigste Verkehrsflugzeug bei HEH Aviation „MADRID“ GmbH & Co. Investment-KG.

Die HEH Aviation „MADRID“ GmbH & Co. geschlossene Investment-KG hat am 30. September 2016 einen Regionaljet vom Typ Bombardier CRJ 1000 übernommen. Damit ist die Flotte der HEH-Fonds auf 20 Passagierflugzeuge angewachsen. Der moderne Regionaljet ist seit Ablieferung für zehn Jahre an die spanische Fluggesellschaft IBERIA regional/Air Nostrum vermietet. Mit einem Kraftstoffverbrauch von rund drei Litern pro Passagier und 100 km bei Vollauslastung ist das neue Flugzeug gegenüber älteren Modellen erheblich treibstoffeffizienter und reduziert damit die Umweltbelastung. Die HEH-Unternehmensgruppe arbeitet bereits seit 2011 sehr erfolgreich mit dem Leasingnehmer zusammen. HEH „MADRID“ ist für HEH Aviation Management und IBERIA regional/Air Nostrum das vierte typgleiche Flugzeug zum Einsatz auf spanischen und internationalen Verbindungen.

Im Rahmen eines öffentlichen Beteiligungsangebotes können Anleger Anteile am Fondskapital von 14,5 Millionen € zeichnen. Für den Publikums-AIF HEH Aviation „MADRID“ GmbH & Co. geschlossene Investment-KG wurde die Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit der Verwaltung beauftragt. Nach dem im Vorjahr platzierten Publikums-AIF HEH „HELSINKI“ ist dies jetzt das zweite gemeinsame Projekt.

Die Konzeption folgt dem HEH-Sicherheitskonzept, das auch die früheren Flugzeuginvestments auszeichnet. Das Fondsflugzeug, das neueste Modell der erfolgreichen CRJ-Familie, wurde zu einem Kaufpreis von USD 26 Mio. erworben und ist damit um rd. USD 1,4 Mio. günstiger als der gutachterlich ermittelte Marktwert. Die Leasingraten werden in Euro gezahlt; auch die Aufnahme der Fremdfinanzierung erfolgte in Euro. Innerhalb der 120monatigen Laufzeit des Erstleasingvertrages mit IBERIA regional/Air Nostrum wird die Fremdfinanzierung vollständig zurückgeführt. Die Gesellschafter erhalten ab Beitritt jährliche Auszahlungen von zunächst 7,5% auf die Einlagen, die vierteljährlich ausgezahlt werden sollen. Während der geplanten Fondslaufzeit bis 2030 sollen die Auszahlungen auf 15% p.a. ansteigen, insgesamt sind Auszahlungen für die Investoren von 186% vorgesehen.

Die HEH Vertriebsgesellschaft mbH hat den Vertrieb der Anteile übernommen. „Bereits bei den Vorgängerfonds übernahmen Mehrfachzeichner, die auch an anderen Flugzeugfonds unserer Unternehmensgruppe beteiligt sind, rund 60% der Anteile. Um die erwartete hohe Nachfrage unserer Bestandskunden bedienen zu können, bieten wir unseren Anlegern die Möglichkeit einer bevorzugten Reservierung. Wir erwarten, dass das Emissionskapital in Höhe von 14,5 Mio. € zügig platziert werden kann.“, so Henning Kranz, Geschäftsführer der HEH Vertriebsgesellschaft mbH.