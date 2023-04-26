Gute Passagierzahlen an Mitteldeutschen Flughäfen

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Die Mitteldeutschen Flughäfen verzeichneten in den ersten drei Monaten des Jahres eine weiterwachsende Nachfrage, insbesondere die touristischen Flüge konnten stark zulegen.

An den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle wurden deutlich mehr Passagiere gezählt als im Vorjahr. Besonders gefragt waren Flugreisen nach Spanien, Ägypten und in die Türkei.

Im ersten Quartal des Jahres hat sich an den mitteldeutschen Flughäfen die Erholung des Passagieraufkommens von den Folgen der Pandemie weiter fortgesetzt. In Summe zählten die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden 415.793 Fluggäste; 96,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2022. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 4,8 Prozent auf insgesamt 22.695 Starts und Landungen.

Am Flughafen Dresden erhöhte sich die Zahl der Fluggäste von Januar bis März 2023 auf 146.228. Das entspricht einer Steigerung von rund 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Anzahl der Flugzeugbewegungen stieg in den ersten drei Monaten um rund 18 Prozent auf 3.898.

Am Flughafen Leipzig/Halle stiegen die Fluggastzahlen im ersten Quartal um mehr als 95 Prozent auf 269.565. Die Anzahl der Flugzeugbewegungen wuchs im Vergleich zum Vorjahr von Januar bis März um 2,4 Prozent auf 18.797 Starts und Landungen.

Bezogen auf die Vorpandemiesituation erreichten die Mitteldeutschen Flughäfen per März 2023 rund 57 Prozent des Passagieraufkommens von 2019. In dieser Entwicklung spiegeln sich das weiterhin eingeschränkte Angebot sowie die bundesweite Entwicklung wider, die unter dem europäischen Durchschnitt liegt.