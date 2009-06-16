Gulf Air zeichnet Trent 700 Vertrag

Gulf Air hat mit Rolls-Royce einen Kaufvertrag im Wert von US$ 1,5 Milliarden unterzeichnet.

Die Airline bestellte beim Motorenhersteller Trent 700EP Triebwerke für zwanzig Airbus A330. Die Auslieferungen sollen im Jahr 2012 beginnen. Der Deal beinhaltet eine „TotalCare“ Dienstleistung für die neuen, und eine Erweiterung des TotalCare Vertrags für die bereits in zehn A330 eingesetzten Triebwerke. Rolls-Royce unterzeichnete ausserdem eine Fünf-Jahres Erweiterung der TotalCare Dienstleistung für die Condor Airlines Flotte von 13 RB211-535E4-betriebenen 757s im Wert von US$150 Millionen.



