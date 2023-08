Gulf Air will Netzwerk nach China ausbauen

Nach der erfolgreichen Streckeneinführung Bahrain – Shanghai beabsichtigt Gulf Air weitere China Flüge ins Flugprogramm aufzunehmen.

An der Asiatischen Luxus Reisemesse ALTM in Shanghai erläutert Björn Näf, Geschäftsführer von Gulf Air, anlässlich eines Essens die Wichtigkeit der Geschäftbeziehungen zwischen der aufstrebenden Grossmacht China und dem innovationsfreudigen Golfstaats Bahrain. Gulf Air ist ein Grossponsor der Luxusreisemesse ALTM. Björn Näf hebt in seiner Rede die Vorteile der aufstrebenden Umsteigeplattform von Gulf Air in Bahrain hervor. Das Reisen von Europa nach Asien und in umgekehrter Richtung sei etwas vom Attraktivsten, was der Airline Markt anbieten tut. Er strich auch den vorzüglichen Finanzplatz in Bahrain hervor. Die neue Geschäftsleitung von Gulf Air baut die renommierte Fluggesellschaft aus Bahrain momentan auf Wachstumskurs um.