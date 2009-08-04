Gulf Air will Kosten senken

Der neue CEO bei Gulf Air, Samer Majali, soll die Kosten senken, um den Verlust der Airline einzudämmen, Entlassungen im grossen Stil kommen jedoch nicht in Frage.

Der neue CEO bei Gulf Air, Samer Majali, sollte die Kosten senken, um den Verlust der Airline einzudämmen, Entlassungen im grossen Stil kommen jedoch nicht in Frage.

Dies bestimmte das Parlament von Bahrain. Nachdem Björn Näf im Juli die Airline verlassen hatte, trat Majali diesen Sonntag seinen Posten als CEO an. Der erste Vizesprecher des Bahrain Parlaments erwartet von Majali, die Stellen der Staatsangestellten zu sichern und nur dort Kürzungen vorzunehmen, wo es zwingend notwendig ist. Seit 2002 haben bereits drei CEOs versucht, das Steuer bei Gulf Air herum zu reissen und die Airline in die schwarzen Zahlen zu leiten. Die Bemühungen wurden jedoch von der politischen Opposition stark behindert. Näf stand unter konstanter Kritik von Seiten des Parlaments, insbesondere warf man ihm vor, bei den Kaderstellen ausländisches Personal zu bevorzugen. Für dieses Jahr wird mit einem Verlust zwischen US$200 und 300 Millionen gerechnet. CEO Majali ist sich sicher, dass es wohl oder übel zu Stellenkürzungen kommen wird. Staatsangehörige zu entlassen, werde von der öffentlichen Meinung jedoch nicht goutiert.

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