Gulf Air will Airbus A340 verkaufen

Die nationale Fluggesellschaft aus Bahrain bietet über einen Zwischenhändler seine vierstrahligen Airbus A340 zum Verkauf oder zur Miete an.

Der neue Geschäftsführer von Gulf Air will überall dort sparen, wo es am wenigsten weh tut. Nun will er seine Airbus A340 Flotte aus dem Liniendienst nehmen, weil sie weniger treibstoffeffizient sind als die konkurrierenden Muster mit zwei Triebwerken wie der Airbus A330 oder die Boeing 777. Der Flugzeughändler Avinco wurde mit der Neuvermarktung von fünf Airbus A340-300 Maschinen, die im Besitz von Gulf Air sind, betraut. Die Gesellschaft aus der Golfregion verfügt über vier weitere A340-300, die unter Mietverträgen fliegen. Die fünf A340-300 Verkehrsflugzeuge von Gulf Air sind zwischen 12 und 15 Jahre alt und stehen nun über Avinco zum Verkauf oder zur Miete an.