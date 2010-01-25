Gulf Air verkauft Airbus A340

Gulf Air erfindet sich neu und will grosse Teile ihrer Langstreckenflotte abstossen, zwei Airbus A340 Jets wurden an Apollo Aviation Group nach Florida verkauft.

Dies meldete heute Bloomberg und bezieht sich dabei auf ein Email der Fluggesellschaft. Bei ihrer Reorganisation fokussiert Gulf Air auf eine Flotte kleinerer Kurzstreckenjets, um ihr regionales Netzwerk zu stärken. Im Zuge der Neupositionierung und der Sparmassnahmen sucht die Airline aus der Golfregion nach Käufer für ihre Airbus A340 Langstreckenmaschinen. Gulf Air betreibt momentan fünf eigene A340-300 und vier geleaste A340-300, die ersten zwei Maschinen konnten nun an die Apollo Aviation Group verkauft werden.