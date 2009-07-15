Gulf Air fliegt wieder nach Irak

Bahrains Nationale Fluggesellschaft Gulf Air will ihren Service in den Irak wieder aufnehmen.

Heute gab die Airline bekannt, sie wolle nach dreiunddreissig Jahren wieder Flüge nach Irak einführen. Im Vorfeld hatten Gespräche zwischen Bahrain und der irakischen Regierung stattgefunden. Gulf Air will direkte Flüge zwischen Bahrain und vier irakischen Städten anbieten, unter anderem soll sie sieben Mal pro Woche nach Baghdad und zwölf Mal nach Najaf fliegen. Die Verbindungen nach Baghdad sollen ab September angeboten werden, bei Najaf ist der Start abhängig vom Progress der Arbeiten am Flughafen der Stadt.