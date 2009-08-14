Gulf Air fliegt nach Irak

Die Fluggesellschaft aus Bahrain gab kürzlich bekannt, dass sie ab dem 1. September wieder nach Irak fliegen wird.

Ab dem 1. September wird Gulf Air fünfmal pro Woche von Bahrain nach Bagdad fliegen. Ab Ende September wird die Gesellschaft auch Flüge nach Najaf und Erbil anbieten. Die Strecken werden mit Kurzstreckenflugzeugen vom Typ Airbus A320 angeboten. Mit diesen neuen Flügen will der Carrier aus Bahrain seinen Beitrag zum wirtschaftlichen Aufbau Iraks verstärken.