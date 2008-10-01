Gulf Air führt neue Linie ein
01.10.2008 PSEN
Ab dem 26. Oktober will Gulf Air zweimal täglich von London via Bahrain nach Muscat, Oman fliegen.
Die Airline des Königreichs von Bahrain Gulf Air hat die Einführung eines neuen Linienfluges von London Heathrow nach Muscat, Oman bestätigt. Die Flüge sollen zweimal täglich, davon einer als Nachtflug, starten und einen Zwischenstopp von 60 Minuten in Bahrain einlegen. Ein Economie-Ticket kostet ab 425 Euro, Business Class Tarife starten bei 1.495 Euro.