Gulf Air erlaubt mehr Gepäck

Gulf Air will ihre Gewichtslimite ab 1. Oktober 2009 in allen Klassen um zehn Kilogramm erhöhen.

Ab nächstem Monat dürfen die Passagiere der Airline neu 30, 40 respektive 50 Kilogramm mit einchecken. Mitglieder des Vielfliegerprogramms haben ausserdem das Recht auf eine zusätzliche Erweiterung: Besitzer der Silver Card erhalten 15 Kilogramm extra, Gold Card Members dürfen sogar 20 Kilogramm mehr transportieren. Chief Commercial Officer Willy Boulter sagte, die Entscheidung sei aufgrund einer Kundenumfrage getroffen worden. Die neuen Richtlinien gelten für alle Flüge auf dem gesamten Gulf Air Netzwerk.

Link: Gulf Air