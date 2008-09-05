Gulf Air bestellt 8 weitere 787

Die in Bahrain beheimatete Gulf Air hat eine Bestellung über acht Boeing 787 Dreamliner aufgegeben.

Damit wartet die Fluggesellschaft nun auf die Lieferung von 24 der Flugzeuge. Das Königreich am arabischen Golf hatte im Januar 16 Boeing 787 bestellt und Optionen für 8 weitere Flugzeuge erworben. Die 24 Flugzeuge hatten zusammen einen Wert von etwa USD 3,9 Milliarden nach Listenpreis. Die 16 ersten Flugzeuge sollen 2016 geliefert werden.

Im Mai gab Gulf Air auch eine Bestellung von 35 Airbus Flugzeugen auf. In diesem Handel ging es um USD 4,5 Milliarden nach Listenpreis. Letztes Jahr reduzierte Gulf Air ihr Streckenangebot und kürzte etwa 1500 Stellen, da sie am Tag mehr als eine Million USD Verlust machten.