Guggenheim übernimmt erste Boeing 777

Guggenheim ist die erste Adresse fürs Leasing von Frachtflugzeugen, kürzlich übernahm die Finanzgesellschaft ihren ersten Boeing 777-300ER Passagierflieger.

Der zweimotorige 777 von Boeing wird an Korean Air vermietet, die traditionsweise eine grosse Betreiberin von Boeing Maschinen ist. Die Koreaner mieten zum ersten Mal eine Maschine bei Guggenheim. Guggenheim hat weitere fünf Boeing 777-300ER in den Bestellbüchern bei Boeing, die Gesellschaft aus Chicago ist stark verwurzelt im Leasinggeschäft mit Frachtflugzeugen. Korean Air Betreibt mit diesem Flugzeug nun 25 Boeing 777. Von dem sehr effizienten zweimotorigen Riesen hat Boeing mittlerweile mehr als 1.100 Flugzeuge verkaufen können.