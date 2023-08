Grosser Wartungsauftrag für Pratt & Whitney

Singapore Cargo vergibt einen zehn Jahres Wartungsauftrag im Wert von 500 Millionen Singapore Dollars (349 Millionen USD) an Pratt & Whitney.

In dem Wartungs- und Service Vertrag sind 13 Boeing 747-400F Vollfrachter mit ihren Pratt & Whitney Triebwerken eingeschlossen. Neben den Triebwerken an den Flugzeugen wurden auch sechs Ersatztriebwerke in den Millionen Auftrag aufgenommen.