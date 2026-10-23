Große Vielfalt im neuen Winterflugplan ab Köln Bonn

Flughafen Köln/Bonn (Foto: Köln Bonn Airport)

Strand, Schnee oder Sightseeing: Ab Sonntag, 25. Oktober, bietet der neue Winterflugplan am Köln Bonn Airport zahlreiche Möglichkeiten für einen unvergesslichen Urlaub.

20 Airlines steuern in den kommenden Monaten 80 Ziele in 30 Ländern an. Die größte Auswahl an Destinationen gibt es in der Türkei und Spanien mit jeweils zehn Zielen, Großbritannien folgt dahinter mit neun Zielen.

„Unser neuer Winterflugplan zeigt, wie vielfältig die Reisemöglichkeiten ab dem Köln Bonn Airport sind. Wir freuen uns, dass unsere Airline-Partner ihre Angebote mit neuen Zielen und zusätzlichen Verbindungen weiterentwickeln. Besonders attraktiv ist die Mischung aus sonnigen Urlaubsdestinationen und beliebten Winter- und Weihnachtszielen“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Luxor, Agadir oder Klagenfurt: Ziele für Sonnenhungrige und Schnee-Fans

Ein komplett neues Ziel ab Köln/Bonn Airport ist Luxor in Ägypten. Air Cairo verbindet das Rheinland einmal wöchentlich mit der Stadt am Nil. Luxor zählt mit seinen Tempelanlagen und dem Tal der Könige zu den bedeutendsten Kulturreisezielen des Landes. Das Angebot von Air Cairo ab Köln/Bonn ist das umfangreichste der Airline in Deutschland. Neben Luxor gehören auch Flüge nach Kairo, Hurghada und Marsa Alam dazu.

Erweitert wird das Ägypten-Angebot durch Nesma Airlines: Die ägyptische Fluggesellschaft fliegt nun auch im Winter zweimal wöchentlich nach Hurghada und ergänzt damit die vielfältigen Reisemöglichkeiten für Sonnenhungrige.

Einige weitere bekannte Ziele aus dem Sommer sind künftig auch in der kalten Jahreszeit erreichbar: Eurowings fliegt in den kommenden Monaten weiterhin nach Pristina, Hauptstadt des Kosovo. Die Strecke wird einmal wöchentlich bedient. Außerdem steuert die Airline künftig auch im Winter direkt Klagenfurt in Österreich an. Die Verbindung, die bislang nur im Sommerflugplan angeboten wurde, wird in den Winterflugplan übernommen und zweimal pro Woche bedient. Die Kärntner Landeshauptstadt ist insbesondere als Ausgangspunkt für einen Wander- oder Skiurlaub in den Bergen interessant.

Wizz Air bietet Flüge nach Podgorica, die Hauptstadt Montenegros, nun auch im Winter zweimal pro Woche an. Ebenfalls weitergeführt wird die Verbindung von Ryanair nach Agadir. Die Stadt an der marokkanischen Atlantikküste wird zweimal wöchentlich angeflogen und stellt gerade in den kälteren Monaten ein optimales Ziel für Reisende dar, die milde Temperaturen, lange Sandstrände und die marokkanische Kultur erleben möchten.

Ryanair nimmt zudem Tirana neu in ihr Streckennetz auf. Bis zu fünf wöchentliche Flüge bringen Reisende in die albanische Hauptstadt, die mit einer spannenden Mischung aus Tradition und Moderne lockt.

LEAV bringt Fluggäste auch im Winterhalbjahr direkt von Köln/Bonn nach Syrien. Die Flüge nach Aleppo und Deir-ez-Zor sind vor allem für Familienbesuche attraktiv. Hinzu kommt ab dem 5. Dezember zudem die Strecke in die syrische Hauptstadt Damaskus. Sie wird künftig einmal pro Woche samstags angeflogen.

Zum Weihnachtsshopping nach London

Für das Geschenke-Shopping zu Weihnachten oder einen Städtetrip bietet der neue Winterflugplan ebenfalls eine Vielzahl von Möglichkeiten. Neben der Anbindung an viele Metropolen und Hauptstädte, die ganzjährig von verschiedenen Airlines in Köln/Bonn angesteuert werden, fliegt British Airways in der Vorweihnachtszeit von Köln/Bonn nach London-Heathrow. Die Flüge werden vom 23. November bis zum 28. Dezember fünfmal pro Woche bedient. Damit wird die Anbindung an eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze Europas in einer besonders nachfragestarken Reisezeit ermöglicht.

Zudem kehrt die britische Fluggesellschaft Jet2.com in der Adventszeit nach Köln/Bonn zurück und fliegt ab dem 26. November bis zur vier Mal wöchentlich nach London-Gatwick und zweimal wöchentlich nach Bristol. Die zusätzlichen Strecken erweitern bis Anfang Januar die Auswahl für Reisen nach Großbritannien und stärken zugleich das saisonale Angebot rund um die Weihnachtszeit. Außerdem bei Jet2.com im Programm: Birmingham, Leeds Bradford, Newcastle und Manchester.

Beliebte Klassiker bleiben wichtiger Bestandteil des Flugplans

Neben den neuen und weitergeführten Verbindungen bleiben beliebte Urlaubsziele wie Palma de Mallorca, Antalya und weitere Destinationen rund um das Mittelmeer und die Kanarischen Inseln ein wichtiger Bestandteil des Winterflugplans.

Mehr als 1.000 Flüge heben in der Wintersaison in Richtung Istanbul ab, die Kanaren werden mehr als 650-mal angeflogen. Außerdem sind Palma mit mehr als 600 Flügen und Antalya mit mehr als 500 Flügen stark im Flugplan vertreten

Zahlreiche Verbindungen zu europäischen Drehkreuzen sorgen darüber hinaus dafür, dass Reisende ab Köln/Bonn ein breites Netz an Anschlussmöglichkeiten zu Zielen in der ganzen Welt nutzen können.

Der neue Winterflugplan gilt vom 25. Oktober 2026 bis zum 28. März 2027.