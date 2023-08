Grossbestellung für COMAC C919

Aufwind für den neuen C919 Single Aisle Jet aus China, die Leasingunternehmung ICBC Leasing hat 45 C919 in Auftrag gegeben.

Bei dem Auftraggeber handelt es sich um die Industrial and Commercial Bank of China, die ein grosses Interesse hat, dass der C919 Verkehrsjet eine Erfolgsgeschichte wird. Mit dem C919 will China ins Geschäft von Airbus und Boeing vordringen und die erfolgreichen Single Aisle Jets Boeing 737 und Airbus A320 in Bedrängnis bringen. Der C919 soll bereits 2014 zum Erstflug abheben und ab 2016 am Markt verfügbar sein. Die 45 in Auftrag gegebenen C919 Verkehrsflugzeuge sollen mit dem LEAP-X von CFM International ausgerüstet werden.