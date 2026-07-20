Großbestellung für Airbus aus China

Erstabnahme Air China Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Drei chinesische Fluggesellschaften bestellen bei Airbus 95 Flugzeuge, der Wert dieser Aufträge belaufen sich nach den aktuellen Listenpreisen auf rund 17,8 Milliarden US-Dollar.

Air China und ihre Tochtergesellschaft Shenzhen Airlines werden laut einer Mitteilung an die Börse Shanghai 55 Flugzeuge mit einem Listenpreis von insgesamt 12,4 Milliarden US-Dollar erwerben, während Hainan Airlines 40 Flugzeuge aus der Airbus A320neo-Familie im Wert von bis zu 5,4 Milliarden US-Dollar bestellt hat.

Die Bestellungen umfassen:

Air China:

15 Airbus A350-900 Großraumflugzeuge, geplante Auslieferung zwischen 2030 und 2032.

Shenzhen Airlines:

40 Flugzeuge der A320neo-Familie, Auslieferung zwischen 2029 und 2032.

Hainan Airlines:

40 Flugzeuge der A320neo-Familie, geplante Auslieferung zwischen 2028 und 2032. Air China wies darauf hin, dass die tatsächlichen Kaufpreise deutlich unter den veröffentlichten Listenpreisen liegen werden. Dies spiegelt die erheblichen Rabatte wider, die Airbus üblicherweise bei Großbestellungen gewährt.

Laut Air China wird die neue Flugzeugflotte die Gesamtkapazität des Konzerns für Passagiere und Fracht um rund 7,1 Prozent erhöhen, während Shenzhen Airlines mit einem Anstieg von 4,3 Prozent rechnet. Ein Teil der neuen Flotte wird ältere, ausgemusterte Flugzeuge ersetzen.