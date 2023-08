Grossauftrag für Rolls Royce aus Nordamerika

Am Freitag, dem 14. März, konnte Rolls Royce einen weiteren Grossauftrag für das Trent 700 melden.

US Airways unterzeichnete bei Rolls Royce einen Kauf- und Wartungsvertrag für das moderne Trent 700 Triebwerk. Die amerikanische Fluggesellschaft will bis zu 30 Airbus A330-200 Flugzeuge mit dem englischen Antrieb ausrüsten. Der Auftrag hat einen Wert von zwei Milliarden US Dollar. Der Vertrag schliesst die kostenintensive Langzeitwartung der Triebwerke mit ein.