Grossauftrag für Embraer aus China

Hebei Airlines hat zehn Embraer E190 fest bestellt und für weitere fünf Maschinen dieses Typs Optionen erworben.

Die neu gekauften E-Jets sollen ab September 2012 an die chinesische Hebei Airlines ausgeliefert werden. Der Flugzeugfinanzierer CDB Leasing Co. hat eine Kaufoption über zehn E190 in eine Festbestellung gewandelt und Vorverträge für den Kauf von weiteren zehn E190 unterzeichnet, bereits im Januar 2011 hat die Gesellschaft zehn E190 in Auftrag gegeben. Alle dreissig Maschinen sollen bei China Southern Airlines in Betrieb gehen. Die ersten Maschinen werden bereits Mitte 2011 ausgeliefert werden.