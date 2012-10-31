Grossauftrag für Boeing aus Russland

Boeing hat von der russischen Aviation Capital Services einen Milliardenauftrag über 35 Passagierflugzeuge erhalten.

Bei Aviation Capital Services handelt es sich um einen Finanzdienstleister, der in einer Geschäftseinheit von State Corporation Russian Technologies eingebunden ist. Die Gesellschaft hat bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für 35 Boeing 737 MAX der neusten Generation unterzeichnet. Falls der Auftrag finalisiert wird, würde er einem Wert von 3,5 Milliarden US Dollar entsprechen. Es handelt sich um den ersten Grossauftrag für die Boeing 737 MAX aus Russland. Boeing konnte für diesen Typ bislang 858 Bestellungen entgegennehmen.