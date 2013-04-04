Griechenlands Fluglotsen streiken

Die griechischen Fluglotsen werden heute Morgen zu einem 24 stündigen Streik antreten. Kunden, die nach Griechenland fliegen wollen, müssen sich auf Flugausfälle einstellen.

Der Arbeitsausstand soll um 5 Uhr Ortszeit beginnen und wird alle Flüge von und nach Griechenland betreffen. Flüge die den griechischen Luftraum überqueren, Militärmaschinen oder Notfälle sollen nicht bestreikt werden. Die Fluglotsen wollen sich mit dem Streik gegen eine geplante Privatisierung zur Wehr setzen. Neue Gesetze sollen die Privatisierung von zahlreichen Flughäfen sowie eine Umstrukturierung ihrer Behörden ermöglichen.