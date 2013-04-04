Griechenlands Fluglotsen sagen Streik ab

Der angesagte Streik der griechischen Fluglotsen konnte kurzfristig verhindert werden, alle Flüge von und nach Griechenland finden planmässig statt.

Der geplante Arbeitsaufstand wurde durch einen griechischen Gerichtsentscheid als illegal erklärt. Die Fluglotsen mussten daher heute Morgen normal zur Arbeit erscheinen und sämtliche Flüge ordnungsmässig abwickeln. Die griechischen Flugverkehrsleiter wollten mit dem Streik gegen das neue Gesetz zur Investitionsförderung protestieren, das die Privatisierung zahlreichen Flughäfen sowie eine Umstrukturierung ihrer Behörde vorsieht.