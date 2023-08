Griechenland sucht Käufer für Pantheon und Olympic

Griechenland rief Käufer dazu auf, ihr Interesse an Aktien von Olympic Airlines und Pantheon, der Holdingfirma die Olympic ersetzt, zum Ausdruck zu bringen.

„Der Käufer von Pantheon wird in einem mehrstufigen Prozess ausgewählt,“ hiess es in einer Mitteilung. Letzte Woche gab das griechische Privatisierungskomitee grünes Licht für die Ausschreibung dreier neuer Unternehmen, die Olympic Airlines, den Bodenverkehr und die technische Wartung ersetzen werden. Griechenland wird Teile der staatlichen Olympic an Pantheon verkaufen, die wahrscheinlich ganz im Besitz neuer Investoren stehen wird. Die neue Einheit darf das bestehende Olympic Logo sowie einige Slots verwenden und hat die Möglichkeit, weitere Teile von Olympic zu erwerben.