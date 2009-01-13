Great Lakes Airlines wächst weiter
13.01.2009 RK
Die Fluggesellschaft aus Wyoming nimmt neue Strecken nach Glasgow, Glendive, Havre und Wolf Point in Wyoming in ihr Streckennetz auf.Dank zusätzlichen Flugzeugen sei die Expansion des Routennetzes erst möglich geworden, meldete die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Cheyenne, das im Bundesstaat Wyoming liegt. Mit den Linienflügen von Great Lakes Airlines werden die vier Regionalflugplätze wieder ins Nationale Streckennetz aufgenommen. Die Flugplätze sind nach dem Bankrott von Big Sky Airlines nicht mehr von Liniengesellschaften angeflogen worden. Great Lakes konnte auch andere Routen von Big Sky übernehmen. Link: Great LakesAirlines Haben Sie die Flieger Wochenschau von FliegerWeb schon gesehen?