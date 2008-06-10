Great Lakes Airlines vergrössert das Angebot von Salina aus
10.06.2008 BGRO
Die amerikanische Fluggesellschaft Great Lakes Aviation wird ab dem 7. Juli mehr Flüge zwischen Salina, Kanada, und Denver International sowie Kansas City International anbieten.Die Fluggesellschaft konnte die neue Route erfolgreich im Markt einführen. In den ersten zwei Monaten nahm die Anzahl der nach Salina reisenden Passagiere um 100 Prozent zu. Im Mai 2008 konnten 350 Passagiere transportiert werden, im Gegensatz zu 185 im Mai 2007.