Graz präsentiert Winterflugplan

Graz Airport (Foto: Graz Airport)

Auf den Flughäfen gehen die Uhren schneller! Am Sonntag hat bereits der Winterflugplan Einzug gehalten.

Den Fluggästen des Flughafen Graz beschert er unter anderem rund 130 Linienflüge pro Woche, ein Großteil davon zu großen Umsteigeflughäfen. Neu im Winter sind die Sonderflüge auf die Kapverden und die zusätzliche wöchentliche Rotation nach München.

130 Linienflüge pro Woche eröffnen den Fluggästen ab Graz die Welt

Das starke Liniennetz mit rund 130 Flügen pro Woche, der Großteil davon zu den großen Umsteigeflughäfen Frankfurt, Wien, München, Istanbul, Amsterdam und Zürich, bietet optimale Umsteigeverbindungen in internationale Metropolen und exotische Fernziele rund um die Welt.

Einmal öfter und damit 34 Mal pro Woche, geht es mit Lufthansa und Air Dolomiti von Graz nach München.

Einen Wechsel gibt es ab Anfang 2020 auf der Frankfurt-Strecke: Statt der AUA übernimmt die Lufthansa die aufkommensstärkste Strecke ab/an Graz mit wöchentlich 26 Rotationen, womit die hohe Qualität dieser Verbindung auch weiterhin garantiert ist.

Per Direktflug in den Urlaub abheben

Zwei Direktflüge pro Woche heben durchgehend nach Hurghada am Roten Meer ab.

Neu im Winter sind Sonderflüge im November auf die beiden Kapverdischen Inseln Boa Vista und Sal

„Die Sonderflüge nach Boa Vista und Sal im Sommer wurden so gut angenommen, dass TUI sie nun auch für den Winter zweimal aufgelegt hat“, freut sich Mag. Gerhard Widmann.

Wie jedes Jahr geht es natürlich auch in diesem Winterflugplan nach Genf zum Autosalon.

Flughafen Graz